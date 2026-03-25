Kriminalität

Polizei: 500 Liter Diesel auf Autobahnparkplatz gestohlen

Ein Lastwagen steht auf einem Autobahnparkplatz. Diebe sollen aus dessen Tank 500 Liter Diesel gestohlen haben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hilfe.

Diesel wurde aus einer Sattelzugmaschine geklaut. (Symbolbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa
Diesel wurde aus einer Sattelzugmaschine geklaut. (Symbolbild)

Satteldorf (dpa/lsw) - Auf einem Parkplatz an der Autobahn 6 bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) sind in der Nacht aus dem Tank eines Lastwagens etwa 500 Liter Diesel entwendet worden, wie die Polizei mitteilte. Es werde von einem Schaden im unteren vierstelligen Bereich ausgegangen, hieß es. Zeugen sollten sich bei der Polizei melden.

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