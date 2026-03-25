Polizei: 500 Liter Diesel auf Autobahnparkplatz gestohlen
Ein Lastwagen steht auf einem Autobahnparkplatz. Diebe sollen aus dessen Tank 500 Liter Diesel gestohlen haben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hilfe.
Satteldorf (dpa/lsw) - Auf einem Parkplatz an der Autobahn 6 bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) sind in der Nacht aus dem Tank eines Lastwagens etwa 500 Liter Diesel entwendet worden, wie die Polizei mitteilte. Es werde von einem Schaden im unteren vierstelligen Bereich ausgegangen, hieß es. Zeugen sollten sich bei der Polizei melden.