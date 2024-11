Diebestour mit gemeinsamem Kind

Hanau (dpa/lhe) - Ein Diebespaar ist in Hanau auf frischer Tat beim Stehlen ertappt worden. Der Inhaber eines Geschäfts für Bad-Ausstattung hatte am Samstagmorgen die Polizei alarmiert, weil fremde Personen Gegenstände vom Gelände trugen. Einen 29-Jährigen, der sich in einem Gebüsch versteckte, nahmen die Beamten in der Nähe des Geschäfts fest.