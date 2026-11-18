Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Nachdem die Stadt Oberndorf am Neckar mutmaßlich jahrzehntelange Missstände im städtischen Waffenmuseum öffentlich gemacht hat, hat die Polizei weitere Informationen gegeben. Es seien Waffen im unteren zweistelligen Bereich gestohlen worden, teilte ein Sprecher mit. «Bei den Waffen handelt es sich um hochwertige Museumsstücke, überwiegend Schusswaffen.» Die Polizei ermittelt demnach gegen Unbekannt wegen möglicher Straftaten wie Diebstahl, Unterschlagung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Stadt hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass bis etwa 2017 mehrere Waffen sowie weitere Objekte aus der Museumssammlung und den Archivbeständen gestohlen worden seien. Dabei habe es sich sowohl um städtisches Eigentum als auch um Leihgaben gehandelt. Laut Bürgermeister Matthias Winter (parteilos), der 2023 ins Amt kam, begannen die Diebstähle bereits ungefähr Anfang bis Mitte der 1980er-Jahre.

Verbotene Waffen tauchten ebenfalls auf

Zudem sind laut Stadt Waffen gefunden worden, die bisher nicht gemeldet gewesen seien. Zusätzlich seien Gegenstände entdeckt worden, die als verbotene Waffen gelten beziehungsweise dem Kriegswaffenkontrollrecht unterliegen. Außerdem seien menschliche Überreste aus historischen Ausgrabungen gefunden worden.

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Die Vorgänge seien im Jahr 2020 entdeckt worden, nachdem der neue Leiter von Waffenmuseum und Archiv, Simon Zimmermann, sein Amt angetreten habe. Dabei habe er «erhebliche Missstände in beiden Einrichtungen festgestellt, die sich über mehrere Jahrzehnte aufgebaut hatten». Der Schaden ist laut Stadt bisher nicht genau zu beziffern. Er liege schätzungsweise im einstelligen Millionenbereich, hieß es.

Eine gestohlene Waffe wurde 2023 wiederentdeckt

Bei dem Museum handelt es sich laut Stadt um eine kleinere Einrichtung. Die Kommune mit ihren knapp 15.000 Einwohnern verweist im Internet auf die über 200-jährige Geschichte der örtlichen Waffentechnik, zu der unter anderem die Firmen Mauser und Heckler & Koch gehören.

Die gestohlenen Waffen sind laut Stadt zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Angaben der Polizei wurde im Dezember 2023 eine der gestohlenen Waffen wiederentdeckt und 2024 vernichtet.

Verwaltung arbeitet mit Sicherheitsbehörden zusammen

«Die Waffe hat nach unserer Einschätzung nicht mehr in das historische Sammelportfolio des Museums gepasst, denn sie hatte keinerlei Bezug zur Stadt Oberndorf und der dortigen Waffenproduktion, weder einen geschichtlichen noch einen aktuellen», teilte das zuständige Landratsamt Rottweil mit. Die Entscheidung zur Vernichtung der Waffe sei in Absprache mit dem Museumsleiter getroffen worden.