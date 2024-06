Dienstunfähigkeit: 221 Lehrkräfte vorzeitig in Ruhestand

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Jahr 2022 sind in Hessen 165 Lehrerinnen und 56 Lehrer aufgrund einer Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden. Das geht aus der Antwort des hessischen Kultusministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. «Angesichts des Personalkörpers von rund 64.000 Lehrkräften in Hessen liegt die Zahl der Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfähigkeit bei verbeamteten Lehrkräften jedoch auf einem sehr geringen Niveau», hieß es.