Diese Folgen haben die hohen Spritpreise für Bus und Bahn

Frankfurt/Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Tankfüllung ist in den vergangenen Monaten immer teurer geworden – ist das die Chance für Busse und Bahnen? Wer einen Ansturm neuer Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr in Hessen erwartet, sieht sich getäuscht. Ein Trend «Weg vom Auto - hin zu Bahn und Bus» ist derzeit nicht klar auszumachen, wie Nachfragen beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) zeigen.

Was ist zur Entwicklung der Fahrgastzahlen bekannt?

Zu viele andere Faktoren spielten dabei eine Rolle, erklärte der RMV. Ferienzeiten und Wetter beeinflussten die Nachfrage ebenso wie das Deutschlandticket, das vor allem für Vielfahrer attraktiv sei. Hinzu kämen die zahlreichen Baustellen an der Schieneninfrastruktur, die den Nahverkehr im RMV-Gebiet ausbremsten.

Ob die hohen Spritpreise tatsächlich mehr Menschen in Busse und Bahnen lockten, lasse sich von diesen Einflüssen nicht trennen und damit auch nicht beziffern.

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Foto: Andreas Arnold/dpa Bisher ist noch kein Trend hin zu Bahn und Bus erkennbar. (Symbolbild)

Bei kommunalen Verkehrsunternehmen wie der Eswe in Wiesbaden zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Ein spürbarer Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn infolge der hohen Spritpreise lasse sich bislang nicht nachweisen, sagt ein Sprecher.

Der NVV hält es eher für möglich, dass sich die Menschen kurzfristig für mehr Home-Office entscheiden, sofern möglich. Mobilitätsverhalten sei von Gewohnheiten geprägt, die sich eher langfristig änderten. So sei es gut möglich, dass langfristig mehr Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, wenn die Spritpreise länger hoch blieben, sagt eine NVV-Sprecherin.

Warum dauert es, bis die Menschen umsteigen?

Mobilitätsforscher Luca Nitschke bestätigt, dass das Mobilitätsverhalten stark von Routinen geprägt ist. Pendeln zur Arbeit sei eine komplexe Angelegenheit. «Da will man eigentlich nicht jedes Mal für jeden Weg aufs Neue überlegen, nehm' ich jetzt das Auto oder die Bahn oder das Fahrrad», sagt Nitschke vom Institut für sozial-ökologische Forschung. Den Menschen gehe es um Komplexitätsreduktion, daher legten sie sich fest.

Gleichzeitig zeigten Untersuchungen, dass die Kosten des Autofahrens häufig unterschätzt würden, wenn es beispielsweise um einen Vergleich mit Zug-Tickets gehe. Die Anschaffungskosten blendeten viele dabei aus. Wenn sich Autobesitzer diese Kosten indes vor Augen führten, entstehe fast schon ein Zwang, das Fahrzeug auch zu benutzen. Nach dem Motto: «Jetzt muss es sich auch lohnen».

Eine riesige Umsteigewelle zum ÖPNV sei daher derzeit nicht zu erwarten. Dass Menschen das Auto stehen ließen, sehe er eher in einigen Jahren, wenn Sprit dauerhaft teuer bleibe, sagt Nitschke. Dann müsse aber auch das ÖPNV-Angebot komfortabler und zuverlässiger werden - und auch hier gebe es keine Preisstabilität, schränkt er ein. Derzeit sei eher mit einem weiteren Boom der Elektromobilität beim Auto zu rechnen.

Welche Folgen haben die Preise für die Verkehrsunternehmen?

«Von uns beauftragte Busunternehmen berichten, dass die Dieselkosten mehr als 50 Prozent höher liegen als noch vor einem Jahr», berichtet die NVV-Sprecherin. Der NVV habe die Zahlung an die Unternehmen erhöht. Der Verbund spricht auch mit Blick auf die mit Dieselzügen betriebenen Eisenbahnstrecken von erheblichen Mehrkosten für den NVV und damit für das Land Hessen.

Auch der RMV erklärt, die gestiegenen Kraftstoffpreise führten zu höheren Betriebsausgaben. Wie stark, hänge unter anderem von den eingesetzten Fahrzeugen ab. In den Verkehrsverträgen zwischen dem RMV und den Unternehmen seien sogenannte Preisgleitklauseln vereinbart. Sie regelten, wie Kostensteigerungen bei der Bezahlung der Verkehrsleistungen berücksichtigt würden.

Foto: Jörg Halisch/dpa Auch der Diesel für Busse ist viel teurer geworden. (Symbolbild)

Wie sind die Folgen für die Fahrgäste?

Der RMV weist auf den steigenden Preis des Deutschlandtickets hin, Grundlage der Entwicklung seien unter anderem Energie-, Trassen- und Personalkosten. Bei anderen Tickets, wie etwa Einzelfahrten, ändert sich jedoch zunächst nichts. Vom nordhessischen Verbund heißt es zusätzlich: «Damit dies auch langfristig so bleiben kann, braucht es dringend die Unterstützung durch den Bund, um die zu erwartenden Mehrkosten auszugleichen».

Wie steht es mit dem Umbau auf E-Mobilität?

Der Trend weg vom Diesel hält an. Der RMV erklärt dazu, auch Dieselfahrzeuge im Schienenverkehr sollten nach Möglichkeit durch «lokal emissionsfreie Alternativen» ersetzt werden.

Beim Busverkehr in Wiesbaden läuft der Umbau, wie der Verkehrsbetrieb Eswe betont. Bereits fast 120 der rund 260 Fahrzeuge seien vollelektrisch unterwegs. Noch im Laufe dieses Jahres sollen sechs weitere Elektro-Gelenkbusse hinzukommen.

Foto: Arne Dedert/dpa Weg vom Diesel - das ist auch im Busverkehr Nordhessens geplant. (Symbolbild)

Auf Nordhessens Straßen sind Dieselbusse noch klar in der Überzahl. Nach Angaben des NVV fahren derzeit 97 Prozent der Linienbusse im Verbundgebiet mit Diesel. Elektrobusse sind bislang vor allem im Stadtverkehr in Kassel sowie in Eschwege und Melsungen unterwegs.

Was ist der Knackpunkt?

In den kommenden Jahren soll sich dieses Bild verändern. Der größte Knackpunkt ist die Ladeinfrastruktur. Um die zu verbessern, ist laut NVV eine finanzielle Unterstützung durch den Bund entscheidend.