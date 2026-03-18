Diese Neuheiten erwarten Gäste zum Freizeitpark-Saisonstart

Rust/Cleebronn (dpa/lsw) - Auch in diesem Jahr bieten Freizeitparks in Baden-Württemberg zum Saisonstart wieder reichlich neue Attraktionen an. Ein Überblick:

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Europa-Park

Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) eröffnet in der neuen Saison seinen 18. Themenbereich. Dieser ist dem Kleinstaat Monaco gewidmet. «Inspiriert vom mediterranen Flair erleben Gäste rund um die Achterbahn „Silver Star“ das Land in all seinen Facetten mit prachtvoller Architektur, edlen Yachthäfen und kulinarischen Highlights», hieß es in einer Mitteilung des Parks. Zur Einweihungsfeier im Sommer wird auch das Staatsoberhaupt von Monaco, Fürst Albert II., in den Park kommen.

Eine gastronomische Premiere erwartet Gäste in der neuen Saison: Content-Creatorin Sally Özcan vom YouTube-Kanal «Sallys Welt» eröffnet im Park ihr erstes eigenes Café. In dem Laden im isländischen Themenbereich gibt es Kuchen, Kaffeespezialitäten und Kreationen aus Sallys Repertoire.

Wer außerdem zu seinem Besuch im Park eine Übernachtung wünscht, hat ab Sommer etwas mehr Auswahl. Der Western-Bereich «Silver Lake City» wächst und bietet mit der neuen «Riverside Western Lodge» 119 Zimmer an.

Am 22. März steigt ein Pre-Opening, offizieller Saisonstart ist am 28. März. Je nach Besuchszeitraum gibt es zwei Preiskategorien für Tickets. Für Erwachsene liegen die Tageskarten bei 67 Euro und 76 Euro. Bei Kindern zwischen vier und elf Jahren liegt der Eintritt bei 56,50 Euro und 65 Euro. Im vergangenen Jahr besuchten den Park nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen Menschen.

Erlebnispark Tripsdrill

Im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) erwartet Besucher die neue Attraktion «Luftikus». Diese Neuheit ist als historisches Zeppelin gestaltet: Die Gäste sitzen hier in kleinen Zeppelin-Gondeln, die in die Luft abheben und einen Rundflug auf der rotierenden Anlage machen. Die Attraktion wird am Pre-Opening-Wochenende am 21. und 22. März in Betrieb genommen. Offizieller Saisonstart ist auch hier am 28. März.

Im Sommer kommt außerdem ein neuer Indoorspielplatz im Bereich der Erlebnisgastronomie dazu. Mit einer Größe von 200 Quadratmetern soll dieser im Stil einer schwäbischen Speisekammer entstehen.

Foto: Marijan Murat/dpa Der Erlebnispark Tripsdrill ist einer der ältesten Freizeitparks in Deutschland. (Archivbild)

Zum Erlebnispark gehören mehr als 100 Attraktionen sowie das Wildparadies mit mehr als 60 Tierarten. Die Preise für Tageskarten liegen bei 41,50 Euro, Kinder zahlen 38,50 Euro.

Schwaben Park

Rund eine halbe Stunde östlich von Stuttgart liegt der Schwaben Park (Rems-Murr-Kreis). Hier eröffnet ab Juli «Turbo Tonis Wäscheschleuder». Der fiktive Waschbär Turbo Toni, ein ideenreicher Bastler und Tüftler, steht im Mittelpunkt der neuen Familienattraktion. Sein Plan: Möglichst große Wäschemengen in kürzester Zeit zu trocknen. Das Fahrgeschäft selbst ist eine große Schaukel, die bis zu zwölf Meter in die Höhe schwingt und optisch an einen Waschzuber aus dem 19. Jahrhundert erinnert.

Jugendliche ab 12 Jahren sowie Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 30 Euro, bei Kindern zwischen drei und elf Jahren liegt der Preis bei 27 Euro.

Ravensburger Spieleland

Im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) geht es ab dem 28. März los. Die wichtigste jüngere Erweiterung bleibt das interaktive Fahrgeschäft «Scotland Yard», das auf einem Klassiker des oberschwäbischen Spieleherstellers beruht und im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Kinder werden dort in Fahrzeugen selbst zu Detektiven und jagen durch eine nachgebaute London-Kulisse mit In- und Outdoor-Bereichen.

Saisonkartenbesitzer dürfen sich schon am 26. März über ein Pre-Opening freuen. Für Tagesgäste gibt es das datierte Online-Ticket ab 42 Euro pro Person, die undatierte Karte gibt es ab 51 Euro.

Legoland

Im Legoland Deutschland in Günzburg startet die Saison mit mehreren kleineren Neuheiten im Eingangsbereich und bei den Events. Neu sind ein knapp fünf Meter hoher «Tree of Creativity» aus fast 260.000 Lego-Steinen, die neue große Lego-Figur «Professor Brick» am Kreisverkehr vor dem Portal sowie ein deutlich vergrößerter Lego-Shop.

Foto: Stefan Puchner/dpa Das Legoland bietet rund 70 Attraktionen. (Archivbild)

Zum Saisonauftakt vom 28. März bis 12. April setzt der Familienpark außerdem auf ein großes Ninjago-Event mit Ninja-Challenges, Showacts und Mitmachstationen. Die datierte Online-Tageskarte startet bei 39 Euro pro Person, das Flexi-Ticket kostet 54 Euro, an der Tageskasse fallen 64 Euro an. Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt.

Peppa Pig und kleinere Parks

Für Familien mit Kleinkindern kann sich auch der Besuch im Peppa Pig Park nebenan lohnen. Die Schweinchenwelt rund um die TV-Serie Peppa Wutz hat erst im vergangenen Jahr eröffnet: Zielgruppe: Familien mit Vorschulkindern. Geboten sind kleine Achterbahnen, Spielwelten mit Schattenplätzen und ein Kino. Der Eintrittspreis startet ab 19 Euro. Der Park ist deutlich kleiner als das Legoland. Auch hier startet die Saison am 28. März.

Auch der Freizeitpark Traumland auf der Bärenhöhle in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) bietet Spaß vor allem für die ganz Kleinen auf der Schwäbischen Alb. Zur Auswahl stehen unter anderem Abenteuerspielplätze, eine Wildwasserbahn und ein Riesenrad. Die Tageskarte kostet 25,90 Euro.

Foto: Thomas Warnack/dpa Der Freizeitpark Traumland öffnet bald wieder. (Archivbild)