Ein Tag für Liebende

Diese Promi-Paare haben am Valentinstag geheiratet

Ob Hollywood-Star, Musiker oder Sportlegende: Viele Prominente haben den Valentinstag für ihre Hochzeit gewählt. Wer am Tag der Liebe schon alles Ja gesagt hat - und jetzt Ja sagen will.

Die beiden wollen am Valentinstag heiraten. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die beiden wollen am Valentinstag heiraten. (Archivbild)

Tübingen (dpa) - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir will heute seine Partnerin Flavia Zaka heiraten. Die Trauung findet in Tübingen statt, getraut werden die beiden von Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos). Die standesamtliche Trauung fällt auf den Valentinstag, der traditionell als Tag der Liebe gilt. Der 14. Februar ist seit Jahren ein beliebtes Hochzeitsdatum – auch bei Prominenten. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Selma Hayek und François-Henri Pinault 

Auch Hollywood-Star Salma Hayek und Milliardär François-Henri Pinault wählten 2009 für ihre standesamtliche Trauung den 14. Februar. Das Paar gab sich im Rathaus des 6. Arrondissements in Paris das Jawort – bewusst im kleinen, privaten Rahmen und fernab eines großen Medienrummels. Erst einige Wochen später feierten sie ihre Hochzeit mit Familie und Freunden bei einer festlichen Zeremonie in Venedig. 

Das Paar gab sich am Valentinstag 2009 das Jawort. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa
Das Paar gab sich am Valentinstag 2009 das Jawort.

Sophie Hunter und Benedict Cumberbatch 

Auch der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch trat am Tag der Liebe vor den Altar: Am 14. Februar 2015 gab er seiner Partnerin Sophie Hunter das Jawort. Die Zeremonie fand auf einem Landsitz auf der südenglischen Isle of Wight statt, im Kreis von Familie und engen Freunden. «Getraut» hat sich das Paar in der Kirche St. Peter and St. Paul im Ort Mottistone. 

Die Hochzeitsfeier fand im kleinen Kreis statt. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Die Hochzeitsfeier fand im kleinen Kreis statt. (Archivbild)

Tommy Lee und Brittany Furlan

Auch Rockstar Tommy Lee und seine Frau und Schauspielerin Brittany Furlan feierten am Valentinstag ihre Hochzeit. Der Schlagzeuger der Band Mötley Crüe und Ex von «Baywatch»-Star Pamela Anderson gab der Influencerin am 14. Februar 2019 das Ehe-Versprechen. Es ist die vierte Ehe für den Rockmusiker. 

Für seine vierte Eheschließung wählte Tommy Lee den Valentinstag. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa
Für seine vierte Eheschließung wählte Tommy Lee den Valentinstag.

Liam Gallagher und Nicole Appleton

Auch Liam Gallagher, Frontmann der Band Oasis, entschied sich für eine Hochzeit am Valentinstag: Am 14. Februar 2008 gab er der kanadischen Sängerin Nicole Appleton das Ja-Wort. Die beiden heirateten standesamtlich in London im kleinen Kreis. Die Ehe mit der «All Saints»-Sängerin hielt mehrere Jahre, bevor sich das Paar 2013 trennte; 2014 wurde die Scheidung rechtskräftig.

Auch dieses Paar gab sich am Valentinstag das Jawort. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Auch dieses Paar gab sich am Valentinstag das Jawort. (Archivbild)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Venedig vor Bezos-Jawort im Ausnahmezustand
Promi-Hochzeit

Venedig vor Bezos-Jawort im Ausnahmezustand

Im Sommer ist die viel besuchte Lagunenstadt ohnehin schwer überhitzt. Jetzt muss sie auch noch die Hochzeitsfeier von Amazon-Gründer Jeff Bezos mit vielen Promis verkraften.

26.06.2025

Venedig: Fast 100 Privatjets zur Bezos-Hochzeit
Promi-Hochzeit

Venedig: Fast 100 Privatjets zur Bezos-Hochzeit

Venedig ist im Juni ohnehin sehr voll. Jetzt kommen auch noch 200 Promi-Gäste zur großen Party des Amazon-Gründers. Schon ist von der «Welthauptstadt des Star-Systems» die Rede.

23.06.2025

Zahl der Trauungen hat 2023 Tiefstand seit 2000 erreicht
Statistik

Zahl der Trauungen hat 2023 Tiefstand seit 2000 erreicht

Verliebt, verlobt, verheiratet? Der Valentinstag naht. Zeit für Hessens Statistiker, Zahlen zu Trauungen mitzuteilen. In welchen Monaten heiraten Frauen und Männer am liebsten?

12.02.2025

Jawort am Fjord: Prinzessin Märtha Louise heiratet Schamanen
Hochzeit in Norwegen

Jawort am Fjord: Prinzessin Märtha Louise heiratet Schamanen

Es ist eine der ungewöhnlicheren Hochzeiten, die das norwegische Königshaus da erlebt. Eine Prinzessin und ein Schamane sagen Ja zueinander. Exklusivrechte für ein Promi-Magazin sorgen für Theater.

31.08.2024

Bon Jovi: Sohn Jake und Millie Bobby Brown haben geheiratet
Hochzeit

Bon Jovi: Sohn Jake und Millie Bobby Brown haben geheiratet

Die «Stranger Things»-Schauspielerin Millie Bobby Brown und Rockstar-Sohn Jake Bongiovi haben sich das Jawort gegeben. Jon Bon Jovi sprach in der BBC über die Trauung.

29.05.2024