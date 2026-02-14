Diese Promi-Paare haben am Valentinstag geheiratet

Tübingen (dpa) - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir will heute seine Partnerin Flavia Zaka heiraten. Die Trauung findet in Tübingen statt, getraut werden die beiden von Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos). Die standesamtliche Trauung fällt auf den Valentinstag, der traditionell als Tag der Liebe gilt. Der 14. Februar ist seit Jahren ein beliebtes Hochzeitsdatum – auch bei Prominenten.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Selma Hayek und François-Henri Pinault

Auch Hollywood-Star Salma Hayek und Milliardär François-Henri Pinault wählten 2009 für ihre standesamtliche Trauung den 14. Februar. Das Paar gab sich im Rathaus des 6. Arrondissements in Paris das Jawort – bewusst im kleinen, privaten Rahmen und fernab eines großen Medienrummels. Erst einige Wochen später feierten sie ihre Hochzeit mit Familie und Freunden bei einer festlichen Zeremonie in Venedig.

Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa Das Paar gab sich am Valentinstag 2009 das Jawort.

Sophie Hunter und Benedict Cumberbatch

Auch der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch trat am Tag der Liebe vor den Altar: Am 14. Februar 2015 gab er seiner Partnerin Sophie Hunter das Jawort. Die Zeremonie fand auf einem Landsitz auf der südenglischen Isle of Wight statt, im Kreis von Familie und engen Freunden. «Getraut» hat sich das Paar in der Kirche St. Peter and St. Paul im Ort Mottistone.

Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa Die Hochzeitsfeier fand im kleinen Kreis statt. (Archivbild)

Tommy Lee und Brittany Furlan

Auch Rockstar Tommy Lee und seine Frau und Schauspielerin Brittany Furlan feierten am Valentinstag ihre Hochzeit. Der Schlagzeuger der Band Mötley Crüe und Ex von «Baywatch»-Star Pamela Anderson gab der Influencerin am 14. Februar 2019 das Ehe-Versprechen. Es ist die vierte Ehe für den Rockmusiker.

Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa Für seine vierte Eheschließung wählte Tommy Lee den Valentinstag.

Liam Gallagher und Nicole Appleton

Auch Liam Gallagher, Frontmann der Band Oasis, entschied sich für eine Hochzeit am Valentinstag: Am 14. Februar 2008 gab er der kanadischen Sängerin Nicole Appleton das Ja-Wort. Die beiden heirateten standesamtlich in London im kleinen Kreis. Die Ehe mit der «All Saints»-Sängerin hielt mehrere Jahre, bevor sich das Paar 2013 trennte; 2014 wurde die Scheidung rechtskräftig.