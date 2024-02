Liam Gallagher lobt Klopp und lästert über Liverpool-Fans

Klopp sei «zweifellos ein großartiger Trainer» und habe in Liverpool viel bewegt, sagte Gallagher der Deutschen Presse-Agentur in London. «Er ist eine Persönlichkeit und die Premier League wird ihn vermissen.»

Gleichzeitig äußerte der Musiker die Hoffnung, dass Trainer Pep Guardiola noch lange in Manchester bleiben werde. «Pep Guardiola ist Gott», findet Gallagher. Wenn der Coach eines Tages aufhöre, werde das ein trauriger Tag sein. «Aber weißt du was? Im Gegensatz zu den Scousers (Liverpoolern) werden wir Mancs (Manchesteraner) nicht viel weinen. Wir werden es feiern und einfach weitermachen. Dann holen wir einen anderen Trainer. So ist das Leben. Aber in Liverpool hören sie nicht auf herumzuheulen.»