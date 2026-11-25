Freiburg (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter (32) vom Bundesligisten SC Freiburg sammelt gern Trikots seiner Gegner, beim WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien stieß er dabei auf Probleme. Denn nach ihrer 1:7-Abfuhr gegen den späteren Weltmeister Deutschland habe man die Spieler des Gastgebers angesichts ihrer emotionalen «Ausnahmesituation» nicht auf dem Platz oder in der Umkleide um einen Trikottausch bitten können, sagte der Verteidiger RTL/Sky Sport.

«Trotzdem sind dann zwei, drei von uns rüber in die Kabine und wurden dann logischerweise direkt weggeschickt.» Mit einem Stück für seine Sammlung klappte es trotzdem. Er selbst habe danach einen Zeugwart der Brasilianer gefragt, der habe ihnen dann ein Trikot von Angreifer Hulk gegeben, erzählte Ginter.

Ältere Nationalspieler hatten «mehr Feingefühl»

«Ich glaube, Christoph Kramer und Erik Durm waren noch dabei. Es waren auf jeden Fall sehr junge Spieler. Die Älteren hätten da wohl mehr Feingefühl in der Situation gehabt. Aber uns war das irgendwie nicht so bewusst.» Ginter gehörte damals als 20-Jähriger zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw, wurde bei dem Turnier aber nicht eingesetzt.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Foto: picture alliance / dpa Das Trikot des brasilianischen Angreifers Hulk bekam Ginter nach dem WM-Halbfinale dann doch noch - über Umwege.