WM-Aufgebot

Nach Pleite in Istanbul: Ginter äußert sich zu WM-Hoffnungen

Nach dem verlorenen Europa-League-Finale wartet Freiburgs Abwehrspieler Matthias Ginter weiter auf ein Signal des Bundestrainers. Am Donnerstag wird der WM-Kader bekanntgegeben.

Matthias Ginter war heftig enttäuscht nach der Finalniederlage. Fährt er nun noch zur WM? Foto: Robert Michael/dpa
Matthias Ginter war heftig enttäuscht nach der Finalniederlage. Fährt er nun noch zur WM?

Istanbul (dpa) - Kurz vor der heutigen Kader-Bekanntgabe des DFB-Kaders für die Fußball-Weltmeisterschaft hofft Abwehrspieler Matthias Ginter noch auf eine Nominierung. Er habe von Bundestrainer Julian Nagelsmann bislang nichts erfahren, sagte der Innenverteidiger des SC Freiburg nach dem 0:3 im Europa-League-Finale gegen Aston Villa. «Es ist logisch, dass ich jetzt so nicht gerne in Urlaub gehen würde, aber wie gesagt, schauen wir mal», sagte Ginter, der seit Wochen in Topform ist. 

Sein Fokus habe bis jetzt auf dem Endspiel in Istanbul gelegen. «Ich weiß es tatsächlich selber noch nicht. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht verraten. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen», sagte der 32-Jährige. Der 51-malige Nationalspieler gehörte im Europa-League-Endspiel zu den besseren Freiburgern, konnte die Gegentore als Abwehrchef aber auch nicht verhindern. Nagelsmann sah sich das Spiel vor Ort im Besiktas Park an.

Am Donnerstag wird der Bundestrainer bei der offiziellen Kader-Bekanntgabe in Frankfurt (13.00 Uhr) sein Aufgebot für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko benennen und sich zu Personalentscheidungen öffentlich äußern. Medienberichten zufolge sollen die vier Innenverteidiger-Positionen fest vergeben sein. Neben Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck plant Nagelsmann demnach mit Borussia Dortmunds Waldemar Anton.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
SC Freiburg kämpft in Istanbul um ersten Europapokal-Titel
Europa-League-Finale

SC Freiburg kämpft in Istanbul um ersten Europapokal-Titel

Der Fußball-Bundesligist fiebert dem größten Spiel der Vereinsgeschichte entgegen. Ein Triumph im Europapokal wäre ein gewaltiger Coup.

20.05.2026

«Lieber ausgemacht»: Ginter scherzt vor Freiburg-Highlight
Vor Europa-League-Endspiel

«Lieber ausgemacht»: Ginter scherzt vor Freiburg-Highlight

Final-Gegner Aston Villa nötigt Freiburgs Matthias Ginter Respekt ab. Zuversichtlich wirkt der Abwehrchef des SC nach dem gelungenen Bundesliga-Abschluss dennoch. Und was wird aus seinem WM-Traum?

17.05.2026

Historischer Abend - Freiburg vertraut «gewohnten Abläufen»
Europa League

Historischer Abend - Freiburg vertraut «gewohnten Abläufen»

Der SC Freiburg steht vor dem größten internationalen Spiel der Vereinsgeschichte. Wie Schuster einen kühlen Kopf bewahren will, was er zu Nagelsmann sagt und was ein Heimsieg bedeuten würde.

06.05.2026

Halbfinale und WM-Kader: Die hohen Ziele des Matthias Ginter
Freiburg in der Europa League

Halbfinale und WM-Kader: Die hohen Ziele des Matthias Ginter

Matthias Ginter kämpft nicht nur für Freiburgs Europapokal-Traum – er will auch Bundestrainer Nagelsmann überzeugen. Fürsprecher gibt es viele - darunter auch Lothar Matthäus.

15.04.2026

«Besser geht's nicht»: Freiburgs Ginter kämpft um die WM
Fußball-Europa-League

«Besser geht's nicht»: Freiburgs Ginter kämpft um die WM

Matthias Ginter brilliert auch bei der Freiburger Gala gegen Celta Vigo. Trainer Julian Schuster und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schwärmen. Schafft's der Verteidiger noch ins WM-Aufgebot?

10.04.2026