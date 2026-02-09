Kriminalität

Diskothek-Mitarbeiter angegriffen und verletzt

Es ist Nacht in Pforzheim. In einer Diskothek kommt es zum Streit. Für einen Mitarbeiter endet der im Krankenhaus.

Eine Gruppe soll einen Diskothek-Mitarbeiter in Pforzheim angegriffen haben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Eine Gruppe soll einen Diskothek-Mitarbeiter in Pforzheim angegriffen haben. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in Pforzheim ist ein Mitarbeiter mutmaßlich angegriffen und verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus, die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen gefährlicher Körperverletzung. In der Nacht auf Sonntag soll der 20-Jährige mit einer Gruppe in Streit geraten sein. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die etwa sieben Personen sollen körperlich auf den Diskothek-Angestellten eingewirkt haben. Ob sie dabei gefährliche Gegenstände benutzten, wird laut Polizei ermittelt. Bei der Auseinandersetzung wurden vier weitere Menschen leicht verletzt. Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Angreifern blieb erfolglos.

