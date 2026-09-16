Diskussion über neue Flugroute - Fluglärmkommission berät
Die neue Route entlastet manche Orte vom Fluglärm. In anderen Ecken ist es seitdem lauter geworden. Was das aktuelle Monitoring bisher ergeben hat, soll nun vorgestellt werden.
Darmstadt/Raunheim (dpa/lhe) - Die neue Flugroute «Cindy-S» des Frankfurter Flughafens sorgt weiter für Diskussion: In einigen Orten in Südhessen hat die Lärmbelastung zugenommen. Am Mittwoch berät die Fluglärmkommission über die Ergebnisse eines des Monitorings der neuen Lärmverteilung.
Die neue Abflugroute, die seit Juli 2025 genutzt wird, soll unter anderem den Norden Darmstadts von Fluglärm entlasten. Dafür fliegen die Maschinen nun eine Kurve über ein Gebiet mit weniger Einwohnern und Einwohnerinnen.
Entlastet werden sollen insbesondere die Darmstädter Stadtteile Kranichstein und Arheilgen, ebenso Weiterstadt-Gräfenhausen. An anderer Stelle sei es aber lauter geworden, kritisieren die betroffenen Kommunen.
Unter anderem Erzhausen und Egelsbach betroffen
Nach Zwischenergebnissen des Monitorings sind die Flugzeuge in Erzhausen, Egelsbach und im Norden von Darmstadt-Wixhausen stärker zu hören. Dies teilte das Forum Flughafen und Region im Juni mit.
In der Fluglärmkommission sind die Anrainerkommunen des größten deutschen Flughafens vertreten. Eine Entscheidung will die Kommission Anfang Dezember treffen.