DLRG steigert Mitgliederzahl in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG wächst auch in Hessen. Zum Jahresende 2023 habe die Organisation im Bundesland 63.373 Mitglieder gezählt, teilte die DLRG am Dienstag in Bad Nenndorf mit. Dies sei ein Plus von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewesen.