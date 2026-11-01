Jugendproteste

Dobrindt erwartet harte Strafen nach Krawallen

Im Anschluss an Demos junger Menschen kam es in manchen Städten zu teils schweren Krawallen. Der Bundesinnenminister stellt das Eingreifen der Polizei heraus - auch für kommende Proteste.

Minister Dobrindt hebt die Unterscheidung zwischen Demos und Krawallen hervor. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Minister Dobrindt hebt die Unterscheidung zwischen Demos und Krawallen hervor.

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt erwartet eine konsequente Ahndung von Straftaten bei den Ausschreitungen nach Jugend-Demonstrationen in mehreren Städten. «Zum Teil hat das ja vor laufenden Kameras stattgefunden, dass Läden geplündert worden sind», sagte der CSU-Politiker vor Journalisten. Die Menschen würden identifiziert und zur Rechenschaft gezogen. «Und ich erwarte, dass es harte Strafen gibt.»

Dobrindt betonte, man unterscheide sehr stark zwischen dem demokratischen, friedlichen Demonstrationsgeschehen und den Ausschreitungen. Deswegen habe er deutlich gemacht, dass es sich dabei nicht um Schüler gehandelt habe. «Es gab friedliche Demonstrationen, die dann Richtung Abend gekapert worden sind von gewaltbereiten linken Gruppen und migrantischen Chaoten.» Er sei den Schülerbewegungen dankbar, dass sie sich davon deutlich distanzierten. 

Vorwürfe an Polizei «abwegig»

Kritik an einem zu harten Vorgehen der Sicherheitskräfte wies der Innenminister zurück. «Wenn irgendjemand jetzt der Polizei Vorwürfe macht, dann halte ich das für vollkommen abwegig.» Sie sei angepasst, aber deutlich aufgetreten. Mit Blick auf Gewalt bei Jugendprotesten etwa in Frankreich sagte Dobrindt: «Uns war klar, dass die Versuche gemacht werden, auch diese Form des illegalen Protests hier nach Deutschland zu bringen.» Man habe auch an den Grenzen darauf geachtet, dass nicht extreme Gruppen aus dem Ausland herkommen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Einsatzkonzept soll bleiben

Dobrindt sagte zur Gesamtbilanz: «Ich glaube, dass wir in der Summe sehr gut und sehr vernünftig aufgetreten sind und deswegen diese Nacht weitestgehend so verlaufen ist, so dass man die Situation immer unter Kontrolle hat, auch wenn es leider eben einige Ausschreitungen gegeben hat.» Das Einsatzkonzept sei hochwirksam gewesen und solle auch für den 20. November aufrechterhalten werden. Für dann wird zu einem «Internationalen Jugendstreiktag» aufgerufen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Krawalle nach Jugend-Demos - Migrantische Täter im Fokus
Proteste

Krawalle nach Jugend-Demos - Migrantische Täter im Fokus

Nach zunächst ruhigen Demonstrationszügen junger Menschen schlägt die Stimmung am Abend in mehreren Städten in Gewalt um. Überlagern die Ausschreitungen die Anliegen der Jugendlichen?

01.11.2026

Minister: «Extremisten versuchen die Demos zu unterwandern»
Jugendproteste im Südwesten

Minister: «Extremisten versuchen die Demos zu unterwandern»

Die Initiative «Gen Z regelt» ruft in mehreren Städten zu Protesten auf und lehnt Gewalt ab. Wie Innenminister Hagel zu den Sorgen der Jugendlichen steht - und was die Polizei am Samstag tun soll.

30.10.2026

Ministerium: Aktuell keine Gewaltaufrufe vor Jugend-Demos
Demonstrationen

Ministerium: Aktuell keine Gewaltaufrufe vor Jugend-Demos

Für Samstag wird bundesweit zu Protesten junger Leute aufgerufen. Bleiben sie friedlich? Die Sicherheitsbehörden beobachten die bisherige Mobilisierung.

28.10.2026

Anspannung in Frankreich vor Demos und möglichen Krawallen
Proteste

Anspannung in Frankreich vor Demos und möglichen Krawallen

70.000 Beamte, verbotene Kundgebungen und verrammelte Schaufenster: Frankreich bereitet sich auf neue Proteste vor. Doch selbst bei erlaubten Demos gibt es Streit um die Route.

24.10.2026

Dobrindt kritisiert Gewalt bei Demos in Gießen
Proteste in Gießen

Dobrindt kritisiert Gewalt bei Demos in Gießen

Demonstranten protestieren gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen. Dass es da auch zur Gewalt kommt, verurteilt der Bundesinnenminister scharf.

29.11.2025