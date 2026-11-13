Rückruf

Doch nicht glutenfrei - Lidl ruft Couscous-Salat zurück

Auf einem bei Lidl erhältlichen Thunfisch-Couscous-Salat steht fälschlicherweise «glutenfrei» – aber er enthält Hartweizengrieß. Für Personen mit Glutenunverträglichkeit kann das gefährlich werden.

Nicht glutenfrei - Rückruf von Thunfisch-Couscous-Salat. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Nicht glutenfrei - Rückruf von Thunfisch-Couscous-Salat. (Archivbild)

Neckarsulm (dpa) - Der Lebensmitteldiscounter Lidl ruft das fälschlicherweise als glutenfrei deklarierte Produkt «Nixe Thunfisch Salat Couscous, 160 Gramm» zurück. Der Salat enthalte Hartweizengrieß und dürfe von Personen mit Glutenunverträglichkeit keinesfalls verzehrt werden, hieß es in der auf dem Portal «lebensmittelwarnung.de» veröffentlichten Warnung. Für Personen ohne Glutenunverträglichkeit hingegen sei das Produkt uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.

Der Rückruf der Ware des Herstellers Bolton Food SL gelte für die Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31. Dezember 2030. Die betroffenen Produkte könnten in allen Lidl-Filialen zurückgeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Der Salat war in Lidl-Filialen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu kaufen gewesen.

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