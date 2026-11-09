Drastischer Einbruch: 10 Prozent weniger Ausbildungsstellen
Die Wirtschaftskrise trifft vor allem auch junge Arbeitnehmer. Der Rückgang der Ausbildungsplätze beschleunigt sich.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die anhaltende Wirtschaftskrise schränkt die Zukunftsperspektiven junger Menschen immer stärker ein: Die Zahl der Ausbildungsplätze in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr um knapp zehn Prozent eingebrochen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Zwischen Oktober 2025 und September 2026 seien 7.119 weniger Stellen als im Vorjahr gemeldet worden.
«Diese Entwicklung ist mehr als ein Warnsignal und darf sich nicht fortsetzen», sagte Martina Musati, die Chefin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur. Fast alle Branchen seien betroffen. Der Löwenanteil des Rückgangs gehe aber auf die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe und im Handel zurück. Zwischen 2024 und 2025 habe der Rückgang der Ausbildungsplätze noch bei 3,4 Prozent gelegen.
Noch gibt es einen Bewerbermarkt - aber die Schere geht zu
Es gebe nach wie vor mehr freie Stellen als Bewerber, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mit. Aber da zunehmend mehr junge Menschen eine Ausbildung machen wollten, schließe sich die Schere zwischen der Zahl freier Ausbildungsplätze und der Menge an Bewerbern. Im vergangenen Jahr seien auf 100 freie Ausbildungsplätze etwa 83 Bewerber gekommen. 2024 seien es nur 74 Bewerber gewesen und 2023 nur 70.
Bundesweit lag der Wert im vergangenen Jahr bei 99 Bewerbern auf 100 freie Stellen. Junge Menschen in Baden-Württemberg haben es also immer noch leichter einen Ausbildungsplatz zu finden, als im Rest von Deutschland.