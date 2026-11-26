Drei junge Männer retten 68-Jährigen aus brennendem Haus
Ein vergessenes Abendessen auf dem Herd löst in Stuttgart einen Brand aus. Für einen 68-Jährigen im Dachgeschoss wird es gefährlich – dann greifen drei junge Männer ein.
Stuttgart (dpa/lsw) - Drei junge Männer haben einen 68 Jahre alten Mann in Stuttgart aus einem brennenden Haus gerettet. Ein 13-Jähriger hatte in der Küche ein Abendessen zubereitet und wohl vergessen, in der Folge den Herd auszuschalten. Hierdurch entwickelte sich ein Brand mit starker Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilte. Der 13-Jährige, seine 48 Jahre alte Mutter und die 16 Jahre alte Schwester verließen selbstständig ihre Wohnung.
Drei Passanten im Alter von 17, 18 und 21 Jahren trugen einen 68 Jahre alten Hausbewohner vom Dachgeschoss aus dem Gebäude. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den 13-Jährigen, seine Mutter und den 68-Jährigen zur weiteren Versorgung in verschiedene Krankenhäuser. Ersten Schätzungen zufolge entstand durch das Feuer ein Schaden von rund 30.000 Euro.