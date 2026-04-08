Kriminalität

Drei Männer nach Serie von Fahrzeug-Aufbrüchen in Haft

Immer wieder werden in der Region Rottweil Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. Danach fehlt Werkzeug. Jetzt hat die Polizei ein Trio geschnappt.

Bei einer Durchsuchungsaktion hat die Polizei drei mutmaßliche Werkzeugdiebe in Wehingen festgenommen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Bei einer Durchsuchungsaktion hat die Polizei drei mutmaßliche Werkzeugdiebe in Wehingen festgenommen. (Symbolbild)

Wehingen (dpa/lsw) - Nach einer Serie von Aufbrüchen an Handwerkerfahrzeugen rund um Tuttlingen und Rottweil sind drei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Ermittler nahmen sie bei einer Durchsuchungsaktion in der vergangenen Woche in Wehingen fest, wie die Polizei mitteilte. Die drei Verdächtigen sollen seit Herbst serienweise abgestellte Firmenfahrzeuge und Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen und hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen haben. 

Die Polizei schätzt allein den Diebstahlschaden auf eine sechsstellige Eurosumme. Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei Männer im Alter von 27, 30 und 40 Jahren für mindestens 27 Taten in der Region verantwortlich seien. Ob die Gruppe auch für ähnliche Taten im Großraum Stuttgart und Reutlingen verantwortlich ist, ermittelt die Polizei.

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