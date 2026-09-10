Drei Schwerverletzte bei Unfall mit Taxi und Auto
Bei dem Zusammenstoß werden vier Menschen verletzt, drei davon schwer. Hat der Taxifahrer vor dem Unfall überholt?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Taxi und einem Auto schwer verletzt worden. Der Taxifahrer sei zudem leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach soll der 47 Jahre alte Taxifahrer in der Nähe des Frankfurter Flughafens ein anderes Fahrzeug in einer Kurve überholt haben und dabei mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sein.
Der 41 Jahre alte Fahrer des Autos sowie die beiden Mitfahrer im Alter von 32 und 47 Jahren wurden laut Mitteilung schwer verletzt. Es sei auch ein Rettungshubschrauber bei dem Unfall am Mittwochmorgen im Einsatz gewesen, hieß es. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.