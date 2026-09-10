Drei Schwerverletzte bei Unfall mit Taxi und Auto

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Taxi und einem Auto schwer verletzt worden. Der Taxifahrer sei zudem leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach soll der 47 Jahre alte Taxifahrer in der Nähe des Frankfurter Flughafens ein anderes Fahrzeug in einer Kurve überholt haben und dabei mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sein.