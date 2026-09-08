Vorfahrt missachtet

Drei Kinder bei Unfall mit Taxi und Transporter verletzt

Ein Transporter stößt im Landkreis Rottweil mit einem Taxi zusammen – drei Kinder und ein Fahrer werden verletzt. Wie es dazu kommen konnte.

Der Rettungsdienst brachte die drei Kinder und den Transporterfahrer in umliegende Kliniken. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Rettungsdienst brachte die drei Kinder und den Transporterfahrer in umliegende Kliniken. (Symbolbild)

Epfendorf (dpa/lsw) - Drei Kinder in einem Taxi sind bei einem Unfall bei Epfendorf (Landkreis Rottweil) verletzt worden. Das Taxi sei mit einem Transporter zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Der 63 Jahre alte Transporterfahrer sei am Montag von einem Feldweg auf eine Kreisstraße abgebogen und habe dabei das Taxi übersehen, das Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß seien der Transporterfahrer und die drei Kinder im Taxi leicht verletzt worden. Der 35 Jahre alte Taxifahrer blieb unverletzt.

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