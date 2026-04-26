Drei Schwerverletzte nach Raserunfall

Neufra (dpa/lsw) - Bei einem Raserunfall auf einer Landstraße im Landkreis Sigmaringen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Weil der Fahrer mit seinem hochmotorisierten Auto zu schnell um eine Kurve fuhr, kam der Wagen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum, überschlug sich mehrfach und landete schließlich auf dem Dach.