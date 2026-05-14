Polizei im Einsatz

Drei Schwerverletzte nach Zusammenstoß von Caravan und Auto

Wie genau es am Vormittag zu dem Crash im Kreis Ravensburg kam, ist noch unklar. Die Bundesstraße 32 bei Altshausen ist voll gesperrt.

Einsatz auf der Bundesstraße: Ein Auto und ein Wohnmobil sind frontal zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Einsatz auf der Bundesstraße: Ein Auto und ein Wohnmobil sind frontal zusammengestoßen. (Symbolbild)

Altshausen (dpa/lsw) - Im Kreis Ravensburg sind ein Wohnmobil und ein Auto frontal zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen zufolge seien drei Menschen schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt. Die Bundesstraße 32 bei Altshausen ist wegen des Unfalls seit dem späten Vormittag komplett gesperrt. Nach Angaben des Polizeisprechers wird es noch dauern, bis die Straße wieder befahrbar ist.

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