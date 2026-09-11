Unfälle auf A3 und A66 mit Verletzten und Vollsperrungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Autobahnunfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Auto auf der A3 bei Limburg am frühen Morgen ist der 24-jährige Autofahrer verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor sei der Mann zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd mit seinem Wagen auf den Sattelzug aufgefahren. Dabei habe sich das Auto unter dem Auflieger verkeilt.

Für die Rettungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Köln für anderthalb Stunden voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Es bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr ein Stau von etwa zehn Kilometern Länge.

Bereits am Vortag gab es mehrere Unfälle

Erst am Donnerstagnachmittag hatte es auf der A3 und der A66 bei Wiesbaden innerhalb kurzer Zeit drei Unfälle gegeben. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt, drei weitere Menschen leicht. Mehrere Abschnitte der Autobahnen waren danach jeweils über eine Stunde komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Zuerst habe ein Autofahrer auf der A66 wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei gegen die Mittelplanke geprallt. Dadurch sei das Auto auf das Dach katapultiert worden. Vier hinter ihm fahrende Autofahrer hätten nicht mehr ausweichen können und seien ineinander gefahren. Der Fahrer des ersten Autos und eines weiteren wurden dabei leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Motorradfahrer ohne Schutzkleidung unterwegs und schwer verletzt

Nur wenige Minuten nach diesem Unfall habe ein Motorradfahrer auf der gleichen Autobahn ein Auto mit Anhänger auf dem mittleren Fahrstreifen überholt – verbotenerweise von rechts, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er auf den Anhänger aufgefahren und gestürzt. Da er den Angaben nach nur einen Helm und keine weitere Schutzkleidung trug, verletzte er sich schwer. Alle drei Fahrstreifen wurden während der Rettungsmaßnahmen für eine Stunde gesperrt.