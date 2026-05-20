Erneute Sperrung: Unfall im Tunnel auf A66

Neuhof (dpa/lhe) - Wegen eines Unfalls ist auf der Autobahn 66 der Tunnel im osthessischen Neuhof in Fahrtrichtung Fulda derzeit gesperrt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein mit Autos beladener Lkw an die Decke gestoßen und hatte dort technische Ausrüstung abgerissen, die auf die Fahrbahn fiel. Wie lange die Sperrung bestehen wird, war zunächst unbekannt. Zuvor hatten Medien über den Unfall berichtet.