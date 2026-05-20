Erneute Sperrung: Unfall im Tunnel auf A66
In dem osthessischen Tunnel bei Neuhof kommt es erneut zu Problemen: Nach einem Unfall mit einem Lkw ist die Strecke Richtung Fulda gesperrt. Schon vor einer Woche gab es dort einen Unfall.
Neuhof (dpa/lhe) - Wegen eines Unfalls ist auf der Autobahn 66 der Tunnel im osthessischen Neuhof in Fahrtrichtung Fulda derzeit gesperrt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein mit Autos beladener Lkw an die Decke gestoßen und hatte dort technische Ausrüstung abgerissen, die auf die Fahrbahn fiel. Wie lange die Sperrung bestehen wird, war zunächst unbekannt. Zuvor hatten Medien über den Unfall berichtet.
Es ist bereits der zweite größere Unfall in dem Tunnel in den vergangenen Tagen: Vor gut einer Woche hatte ein Auto dort Feuer gefangen, zwei Menschen wurden leicht verletzt. Beide Tunnelröhren wurden daraufhin gesperrt. Am Montag gab es wegen der Reparatur der entstandenen Fahrbahnschäden eine erneute zeitweise Sperrung des Tunnels.