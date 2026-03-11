Forschung

Drei Unis bleiben exzellent – Konstanz verliert Förderstatus

Es geht um Millionenbeträge und ums Ansehen: Experten und Politiker haben darüber entschieden, welche Universitäten weiter als exzellent gefördert werden.

Eine von zehn als Exzellenzuniversitäten bestätigte Hochschule ist die Uni Tübingen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Eine von zehn als Exzellenzuniversitäten bestätigte Hochschule ist die Uni Tübingen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Universität Heidelberg, das KIT Karlsruhe und die Universität Tübingen werden auch über dieses Jahr hinaus als Exzellenzuniversitäten gefördert. Sie zählen zu den insgesamt zehn Universitätsstandorten in der Exzellenzstrategie, die von Bund und Ländern weiterhin mit Millionensummen unterstützt werden. Wie der Wissenschaftsrat bekanntgab, werden sie von 2027 an für weitere sieben Jahre gefördert. 

Konstanz fällt heraus

Die Universität Konstanz habe die für eine Weiterförderung geforderte Mindestanzahl an Exzellenzclustern jedoch nicht mehr erreicht, teilte der Wissenschaftsrat mit. Geprüft worden seien Unterlagen, aber auch Vor-Ort-Besuche hätten zu dem Ergebnis beigetragen, sagte der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Wolfgang Wick. 

Die Entscheidung fiel laut Wissenschaftsrat auf Basis einer Bewertung eines Wissenschaftler-Gremiums und wurde dann mit den Wissenschaftsministerinnen und -ministern des Bundes und der Länder einstimmig getroffen.

Mit der Exzellenzstrategie werden ausgewählte Exzellenzcluster, also Forschungsverbünde, und Exzellenzuniversitäten mit insgesamt jährlich 533 Millionen Euro gefördert. Ab 2026 wird das Gesamtbudget auf 687 Millionen Euro pro Jahr erhöht, wie die beteiligten Organisationen mitteilten. 

Außer der Uni Heidelberg, dem Karlsruher Institut für Technologie und der Uni Tübingen werden über dieses Jahr hinaus auch als Exzellenzuniversitäten gefördert die RWTH Aachen, die Universität Bonn, die Berlin University Alliance, die TU Dresden, die Universität Hamburg, die LMU München und die TU München.

