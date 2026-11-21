Weilburg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos in Weilburg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eines der Autos an einem Kreisverkehr auf die drei Fahrzeuge vor ihm auf und schob so die Fahrzeuge ineinander. Der Unfall ereignete sich den Einsatzkräften zufolge bereits am Freitagvormittag.