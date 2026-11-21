Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Weilburg
Gleich vier Autos werden in einen Unfall verwickelt, als ein Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Dabei entsteht ein Schaden in insgesamt fünfstelliger Höhe.
Weilburg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos in Weilburg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eines der Autos an einem Kreisverkehr auf die drei Fahrzeuge vor ihm auf und schob so die Fahrzeuge ineinander. Der Unfall ereignete sich den Einsatzkräften zufolge bereits am Freitagvormittag.
Der Unfallverursacher habe demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen können, als der vorderste Fahrer zum Stehen gekommen sei und die zwei nachfolgenden Autos abbremsten. Alle Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 23.000 Euro.