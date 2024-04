Drei Verletzte bei Brand eines Hauses in Hohenahr-Mudersbach

Hohenahr-Mudersbach (dpa/lhe) - Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Hohenahr-Mudersbach (Lahn-Dill-Kreis) sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Ein 28-jähriger Bewohner des Hauses musste wegen besonders schwerer Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Personen wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge 250.000 bis 300.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.