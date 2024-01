Drei Verletzte bei Brand in Diakonie-Unterkunft

Schwalmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Unterkunft der Diakonie für Studenten sind drei Bewohnerinnen verletzt worden. In dem Gebäude in Schwalmstadt-Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) sei am Sonntagabend ein Feuer im Keller ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die drei verletzten Frauen im Alter von 18, 20 und 24 Jahren wurden aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand sei zwar gelöscht, das Gebäude aber aufgrund der starken Rauchentwicklung vorerst nicht bewohnbar, teilte die Polizei weiter mit. In der Unterkunft waren Studierende und junge Leute untergebracht, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren.