Drei Verletzte bei Brand in Nordhessen

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Wohnhausbrand im Landkreis Kassel sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Eine 80-Jährige und ihr 81 Jahre alter Ehemann kamen mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zudem erlitt ein Feuerwehrmann beim Löschen eine Rauchgasvergiftung. Das Feuer brach nach bisherigen Erkenntnissen in der Sauna im Erdgeschoss des Hauses in Bad Karlshafen aus und griff auf das Gebäude über. Das Ehepaar erlitt Rauchvergiftungen, der 81-Jährige trug zudem Verbrennungen davon, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro.