Kriminalität

Drei Verletzte bei Schlägerei in Hanau

In Hanau eskalierte ein Streit zwischen mehreren Menschen. Drei Männer wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei ermittelt.

Wieso der Streit ausbrach, war zunächst unbekannt. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Wieso der Streit ausbrach, war zunächst unbekannt. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einer Schlägerei in Hanau verletzt worden. Der Streit sei zwischen mehreren Personen in der Nacht auf Sonntag ausgebrochen, teilte die Polizei mit. «Im Rahmen des Konflikts soll es auch zum Einsatz eines Baseballschlägers, einer Eisenstange und einer Glasflasche gekommen sein», hieß es. 

Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand seien drei Männer verletzt und vom Rettungsdienst versorgt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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