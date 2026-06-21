Drei Verletzte bei Schlägerei in Hanau

Hanau (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einer Schlägerei in Hanau verletzt worden. Der Streit sei zwischen mehreren Personen in der Nacht auf Sonntag ausgebrochen, teilte die Polizei mit. «Im Rahmen des Konflikts soll es auch zum Einsatz eines Baseballschlägers, einer Eisenstange und einer Glasflasche gekommen sein», hieß es.