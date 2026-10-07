Drei Verletzte bei Unfall mit drei Autos im Hochtaunuskreis

Wehrheim (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos auf der Bundesstraße 456 im Hochtaunuskreis sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin übersah am Dienstagabend bei Wehrheim den Wagen eines 85-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

In der Folge seien beide Autos zusammengestoßen, außerdem sei das Auto der 31-Jährigen gegen einen weiteren Wagen geprallt. Der Mitteilung zufolge wurden die drei Insassen der Autos leicht verletzt, von ihnen wurde der 85-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 36.000 Euro.