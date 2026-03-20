Hochtaunuskreis

Schwangere wird bei Unfall mit Streifenwagen verletzt

Blaulicht auf der Bundesstraße: Eine schwangere Fahrerin kracht in einen Streifenwagen. Was führte zu dem folgenschweren Zusammenstoß – und wie geht es der 32-Jährigen?

Eine schwangere Frau wurde bei einem Unfall mit einem Streifenwagen verletzt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Eine schwangere Frau wurde bei einem Unfall mit einem Streifenwagen verletzt. (Symbolbild)

Neu-Anspach (dpa) - Eine schwangere Frau ist mit ihrem Auto im Hochtaunuskreis frontal gegen einen Streifenwagen geprallt. Wie schwer die 32-Jährige dabei verletzt wurde, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Sie sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gekommen, hieß es. 

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Zu dem Unfall kam es am Abend auf der Bundesstraße 456 bei Neu-Anspach. Dort waren zwei Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs. Als die Polizisten an einer Abfahrt links abbiegen wollten, kam ihnen die 32-Jährige entgegen. 

Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Frau den Beamten zunächst signalisiert, sie könnten abbiegen. Dann habe sie aber das zweite Polizeifahrzeug übersehen, das dem ersten folgte, und sei frontal in den Wagen hineingefahren. Nach dem Unfall waren beide Autos so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

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