Schwangere wird bei Unfall mit Streifenwagen verletzt

Neu-Anspach (dpa) - Eine schwangere Frau ist mit ihrem Auto im Hochtaunuskreis frontal gegen einen Streifenwagen geprallt. Wie schwer die 32-Jährige dabei verletzt wurde, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Sie sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gekommen, hieß es.

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Zu dem Unfall kam es am Abend auf der Bundesstraße 456 bei Neu-Anspach. Dort waren zwei Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs. Als die Polizisten an einer Abfahrt links abbiegen wollten, kam ihnen die 32-Jährige entgegen.