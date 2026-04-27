Schaden rund 150.000 Euro

Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Mannheim

Im Mannheimer Stadtteil Waldhof werden bei einem nächtlichen Brand in einem Wohngebäude drei Menschen leicht verletzt. Was die Polizei zu Ursache und Schaden weiß.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf umliegende Häuser übergreift. (Archivfoto) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf umliegende Häuser übergreift. (Archivfoto)

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Waldhof sind in der Nacht drei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer brach laut Polizei gegen 1.45 Uhr aus, alle Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Drei Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, ein Bewohner wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor die Flammen auf Nachbarhäuser übergreifen konnten.

Die betroffene Wohnung wurde vollständig zerstört. Auch die übrigen Wohnungen sind durch Rauch und Löscharbeiten so stark beschädigt, dass das Gebäude derzeit unbewohnbar ist. Der entstandene Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt.

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