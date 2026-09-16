Arbeitsunfall

Drei Verletzte nach Säureaustritt bei Vetter in Ravensburg

Beim Start einer Anlage tritt bei Vetter Säure aus, drei Menschen werden verletzt. Was über den Vorfall und den Einsatz der Rettungskräfte bisher bekannt ist.

Drei Menschen werden beim Austritt einer Säure verletzt. (Archivfoto) Foto: Felix Kästle/dpa
Drei Menschen werden beim Austritt einer Säure verletzt. (Archivfoto)

Ravensburg (dpa/lsw) - Beim Ravensburger Pharmadienstleister Vetter sind drei Menschen beim Austreten einer Säure verletzt worden. Die Säure trat ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge beim Starten einer Anlage aus. Zur Schwere der Verletzungen gab es bisher keine Auskunft. Eine Räumung des Gebäudes sei nicht erforderlich, sagte eine Polizeisprecherin. Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz. 

Das Unternehmen teilte in einer ersten Stellungnahme mit, dass es für Auskünfte zu früh sei, da der Einsatz noch andauere. Gegebenenfalls werde man später informieren. 

Der Familienbetrieb ist Spezialist für flüssige und gefriergetrocknete Medikamente, die in Spritzen und andere Injektionssysteme abgefüllt werden. Damit werden Krankheiten wie Krebs, Multiple Sklerose und rheumatische Arthritis behandelt.

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