Drei Verletzte nach Säureaustritt bei Vetter in Ravensburg

Ravensburg (dpa/lsw) - Beim Ravensburger Pharmadienstleister Vetter sind drei Menschen beim Austreten einer Säure verletzt worden. Die Säure trat ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge beim Starten einer Anlage aus. Zur Schwere der Verletzungen gab es bisher keine Auskunft. Eine Räumung des Gebäudes sei nicht erforderlich, sagte eine Polizeisprecherin. Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz.