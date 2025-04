Frau bei Arbeitsunfall an Traktor lebensgefährlich verletzt

Wolfegg (dpa/lsw) - Eine Frau hat sich in Wolfegg (Kreis Ravensburg) mit ihrer Kleidung an einem landwirtschaftlichen Gerät verfangen und lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 55-Jährige wollte das Gerät zum Verarbeiten von Getreide mittels einer sogenannten Zapfwelle – einer Art angetriebenem Verbindungsstück – an einen Traktor anbringen, wie ein Polizeisprecher sagte.