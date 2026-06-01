Transport zu gefährlich

Drei Weltkriegs-Handgranaten in Schuppen entdeckt

Bei Aufräumarbeiten in einem Schuppen werden mehrere Handgranaten aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt. Wie konnten die Blindgänger entschärft werden?

Die Polizei wurde umgehend über den Fund informiert. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei wurde umgehend über den Fund informiert. (Symbolbild)

Neresheim (dpa/lsw) - Bei Aufräumarbeiten in einem Schuppen sind in Neresheim (Ostalbkreis) zwei Handgranaten aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt worden. Anschließend sei die Polizei umgehend über den Fund informiert worden, teilte diese mit. 

Ein alarmiertes Entschärfer-Team fand schließlich noch eine dritte Handgranate. Da die Experten einen Transport der Handgranaten als zu gefährlich einschätzten, wurden die drei Blindgänger noch am Sonntagnachmittag auf einem angrenzenden Acker kontrolliert zur Detonation gebracht. 

Wer die Handgranaten fand und weshalb diese in dem Schuppen lagerten, wurde nicht mitgeteilt. Ebenfalls unklar ist, warum die Blindgänger erst jetzt gefunden wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Blindgänger entschärft – 1.000 Menschen können zurück
Bombenentschärfung

Blindgänger entschärft – 1.000 Menschen können zurück

Rund 80 Jahre lag ein Blindgänger unentdeckt im Stuttgarter Stadtbezirk Degerloch. Experten haben die Bombe jetzt entschärft – aber es dürfte bei weitem nicht die letzte gewesen sein.

29.03.2026

Blindgänger in Schulnähe in Karlsruhe entschärft
Zweiter Weltkrieg

Blindgänger in Schulnähe in Karlsruhe entschärft

In der Nähe einer Schule wird eine Weltkriegsbombe gefunden. Zahlreiche Anwohner müssen das Gebiet verlassen. Jetzt gibt es Entwarnung.

10.12.2025

Blindgänger in Gießen entschärft
Weltkriegsbombe

Blindgänger in Gießen entschärft

In Gießen wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Abend gibt es schließlich die Entwarnung.

11.08.2025

Weltkriegsbombe

Blindgänger in Düsseldorf entschärft

Es kam zu Verzögerung bei der Flugabfertigung, auch Straßen wurden gesperrt - die Entschärfung einer Bombe in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens war erfolgreich.

21.09.2023

Darmstadt

Bei Bauarbeiten entdeckt: Weltkriegsbombe entschärft

Am Morgen entdeckt - am Abend entschärft. Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Montag den Alltag mehrerer Tausend Menschen in Darmstadt beeinträchtigt.

05.06.2023