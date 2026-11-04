Landkreis Ludwigsburg

Dreijähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Das Kind ist mit seinem Fahrrad auf einem abschüssigen Gehweg unterwegs. In der Nähe eines Kreisverkehrs kommt es zum Unfall. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das Kind wird in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Das Kind wird in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Ditzingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) ist ein dreijähriges Kind schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kollidierte das Kind mit seinem Fahrrad mit dem Auto eines 21-Jährigen.

Demnach war das Kind auf seinem Fahrrad mit seiner Mutter auf einem abschüssigen Gehweg in Richtung eines Kreisverkehrs unterwegs. Das Kind sei in der Folge mutmaßlich ungebremst und ohne auf den Verkehr zu achten kurz nach dem Kreisverkehr auf die Fahrbahn gefahren, wo es mit dem Auto des 21-Jährigen zusammenstieß, der den Kreisverkehr verließ.

Das dreijährige Kind wurde den Angaben zufolge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dreijährige angefahren und schwer verletzt
Rettungseinsatz

Dreijährige angefahren und schwer verletzt

Eine Mutter geht mit ihrem Kind auf dem Bürgersteig. Plötzlich läuft das Kleinkind auf die Straße und wird angefahren. Die Dreijährige muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

10.06.2026

Mannheim: Auto fährt Kind an und flüchtet
Zeugen und Kind gesucht

Mannheim: Auto fährt Kind an und flüchtet

Ein Unbekannter fährt in Mannheim ein Kind auf einem Fahrrad an und flüchtet anschließend. Die Polizei sucht nun sowohl den Jungen als auch Zeugen.

29.07.2025

Autofahrer fährt über Kreisverkehr und beschädigt Schilder
Verkehr

Autofahrer fährt über Kreisverkehr und beschädigt Schilder

Ein Auto fährt geradewegs auf einen Kreisverkehr zu und schließlich darüber. Dabei nimmt das Fahrzeug auch zwei Verkehrsschilder mit.

19.07.2025

Landkreis Bergstraße: Dreijähriger angefahren und tödlich verletzt
Zeugen gesucht

Landkreis Bergstraße: Dreijähriger angefahren und tödlich verletzt

Ein kleines Kind läuft in Bürstadt unvermittelt auf die Straße. Ein Autofahrer kann ihm nicht mehr ausweichen. Mit schweren Verletzungen stirbt der Dreijährige später im Krankenhaus.

26.06.2025

Heidelberg: Polizei sucht Fahrrad-Besitzer
Fahrrad gefunden

Heidelberg: Polizei sucht Fahrrad-Besitzer

In der Mannheimer Straße in Heidelberg ist ein unabgeschlossenes Fahrrad gefunden worden. Die Polizei sucht den Besitzer.

05.06.2025