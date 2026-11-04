Dreijähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Das Kind ist mit seinem Fahrrad auf einem abschüssigen Gehweg unterwegs. In der Nähe eines Kreisverkehrs kommt es zum Unfall. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Ditzingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) ist ein dreijähriges Kind schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kollidierte das Kind mit seinem Fahrrad mit dem Auto eines 21-Jährigen.
Demnach war das Kind auf seinem Fahrrad mit seiner Mutter auf einem abschüssigen Gehweg in Richtung eines Kreisverkehrs unterwegs. Das Kind sei in der Folge mutmaßlich ungebremst und ohne auf den Verkehr zu achten kurz nach dem Kreisverkehr auf die Fahrbahn gefahren, wo es mit dem Auto des 21-Jährigen zusammenstieß, der den Kreisverkehr verließ.
Das dreijährige Kind wurde den Angaben zufolge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.