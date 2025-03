Drogenpaket falsch geliefert - mutmaßlicher Dealer erwischt

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein mutmaßlicher Dealer ist in Ravensburg wegen einer falsch zugestellten Drogenbestellung aufgeflogen. Der 47-Jährige habe zwei Kilogramm Amphetamin im Ausland bestellt und an eine Packstation liefern lassen wollen, sagte eine Polizeisprecherin. Doch die Sendung wurde an einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Dortige Bewohner hätten das Paket entdeckt und die Polizei verständigt.