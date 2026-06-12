Kriminalität

Drohnachrichten an Lehrer: Polizei räumt Schule in Isny

Unbekannte verschickten über einen Schüleraccount Drohungen an Lehrer. Die Polizei vermutet einen Hackerangriff.

Polizeieinsatz bei Schule in Isny. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Polizeieinsatz bei Schule in Isny. (Symbolbild)

Isny im Allgäu (dpa) - Eine Drohnachricht hat in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) zur Räumung einer Schule geführt. Bislang Unbekannte hatten von einem Schüleraccount aus über eine schuleigene Kommunikationsplattform mehrere Lehrkräfte angeschrieben und vage Drohungen formuliert, wie die Polizei mitteilte. Zur Sicherheit sei die Schule vor dem Start des Unterrichts gegen 7.00 Uhr geräumt worden. Die Schüler hielten sich noch teilweise in der Aula auf. 

Nachdem die Polizei Entwarnung gegeben hatte, startete dann wenig später regulär der Unterricht. Die Geräte des betreffenden Schüleraccounts wurden sichergestellt. Die Polizei vermutete, dass der betreffende Account durch Unbekannte gehackt und für die Drohnachrichten missbräuchlich verwendet wurde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Atembeschwerden in Schule – Mehrere Schüler in Klinik
Feuerwehreinsatz

Atembeschwerden in Schule – Mehrere Schüler in Klinik

Mehrere Schüler und Lehrer klagen plötzlich über Hustenreiz und Atemnot – dann wird eine Schule geräumt. Sanitäter bringen vier Menschen ins Krankenhaus. Wann der Unterricht wieder weitergehen kann.

16.03.2026

Polizei räumt nach Drohungen drei Schulen an einem Vormittag
Drohung

Polizei räumt nach Drohungen drei Schulen an einem Vormittag

Nach unspezifischen Drohungen werden gleich drei Schulen am selben Vormittag geräumt. Hängen die Fälle zusammen?

20.11.2025

Handtuchspender angesteckt - Schule geräumt
Feuerwehr

Handtuchspender angesteckt - Schule geräumt

Auf einer Schultoilette in Karlsruhe brennt ein Papierspender. Das Feuer ist rasch gelöscht - und die Polizei geht von Brandlegung aus.

25.02.2025

NRW

Polizei räumt Schule in Solingen - Kein Hinweis auf Gefahr

Schon vor eineinhalb Wochen gab es einen Einsatz an der Schule in Solingen. Dabei ging es um Drohungen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Jetzt konnte Entwarnung gegeben werden.

03.11.2023

Ortenaukreis

Schule in Achern nach Drohschreiben geräumt

Dieser Schultag verlief in Achern anders als geplant. Plötzlich war ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften vor Ort.

19.06.2023