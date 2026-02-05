Anruf durch falsche Polizisten

Duo aus mutmaßlicher Telefonbetrüger-Gruppe in U-Haft

Ein 81-Jähriger wird von falschen Polizisten angerufen. Er durchschaut den Betrug und ruft die Polizei. Jetzt sitzen zwei mutmaßliche Bandenmitglieder im Gefängnis.

Zwei Verdächtigen konnten im Rahmen der Durchsuchungen festgenommen werden. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Zwei Verdächtigen konnten im Rahmen der Durchsuchungen festgenommen werden. (Symbolbild)

Thannhausen (dpa) - Bei einer Durchsuchungsaktion gegen eine mutmaßliche Telefonbetrüger-Bande in Bayern und Baden-Württemberg haben Polizisten zwei Männer verhaftet. Mehrere Adressen im Landkreis Günzburg, im Alb-Donau-Kreis und in Ulm seien durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein versuchter Telefonbetrug im Oktober 2025 im schwäbischen Thannhausen (Landkreis Günzburg).

Ein 81-Jähriger sei damals von falschen Polizeibeamten angerufen worden, die behaupteten, sein Vermögen vor betrügerischen Bankmitarbeitern schützen zu müssen. Der 81-Jährige durchschaute den Betrugsversuch und rief die Polizei. Daraufhin ermittelte die Polizei mehrere Monate gegen die mutmaßlichen Hintermänner des Telefonbetrugs. 

Laut Polizei konnten den insgesamt fünf Verdächtigen im Alter zwischen 17 und 45 Jahren mehrere Betrugsfälle in Bayern und Baden-Württemberg zugeordnet werden. Zwei von ihnen sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

