Kriminalität

Duo nach Serie von Tankstellenüberfällen in U-Haft

Auf frischer Tat nimmt die Polizei zwei Männer fest. Reihenweise sollen die beiden Tankstellen im Südwesten überfallen haben. Wie sie vorgegangen sind.

Die beiden Verdächtigen wurden bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle auf frischer Tat festgenommen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Die beiden Verdächtigen wurden bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle auf frischer Tat festgenommen. (Symbolbild)

Frankenthal/Ludwigsburg (dpa) - Nach einer Serie von Tankstellenüberfällen in Süddeutschland sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Polizisten nahmen die beiden Verdächtigen bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im rheinland-pfälzischen Frankenthal am Sonntag auf frischer Tat fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die beiden 20 und 33 Jahre alten Männer sollen seit Monatsbeginn mindestens sechs Raubüberfälle auf Tankstellen in Ludwigsburg, Bretten, Karlsruhe, Calw, Sindelfingen und im hessischen Darmstadt verübt haben.

Mit Fischerhut und Maske

Der Jüngere der beiden soll mit Fischerhut und Maske in die Verkaufsräume gegangen und mit einer Schreckschusswaffe Bargeld gefordert haben. In drei Fällen soll er auf den Boden geschossen haben, verletzt wurde aber niemand. Sein Komplize soll das Fluchtfahrzeug gefahren haben. Insgesamt erbeuteten sie rund 4.000 Euro.

Wie genau die Ermittler auf die Spur des Duos gekommen sind und sie nach dem erneuten Überfall in Frankenthal dingfest machen konnten, teilte eine Polizeisprecherin nicht mit.

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