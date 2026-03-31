Mitarbeiter vereitelt Überfall auf Tankstelle
Geistesgegenwart im Dienst: Ein Tankstellenmitarbeiter überwältigt einen maskierten Angreifer und verhindert so einen Überfall. Polizei nimmt Verdächtigen mit Elektroschocker fest.
Kressbronn (dpa/lsw) - Ein mutmaßlich geplanter Überfall auf eine Tankstelle in Kressbronn (Bodenseekreis) ist durch das Eingreifen eines Tankstellenmitarbeiters gescheitert. Der Angestellte überwältigte den maskierten Mann und hielt in fest, bis die Einsatzkräfte kamen, wie die Polizei mitteilten. Durch das Handgemenge am Montagabend wurden demnach sowohl der mutmaßliche Täter als auch der Mitarbeiter leicht verletzt. Die Polizei fand bei dem Verdächtigen einen Elektroschocker, wie es weiter hieß. Sie nahm den 29-Jährigen fest.