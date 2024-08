Durchsuchung in Groß-Gerau: Polizei findet Waffen und Drogen

Darmstadt/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Bei Durchsuchungen in Südhessen und in Unterfranken haben Ermittler am Dienstag unter anderem Waffen sowie kiloweise Drogen sichergestellt und einen 36-Jährigen festgenommen. Der Mann soll illegal mit Waffen, Kriegswaffen und Betäubungsmitteln gehandelt haben und mit kinderpornografischen Inhalten umgegangen sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Außerdem steht er im Verdacht, Schmuggel- oder Waffenverstecke in Autos eingebaut zu haben.