Durchsuchungen bei Kreissparkasse Weilburg
Bei der Kreissparkasse Weilburg sind am Morgen Ermittler angerückt. Was steckt hinter den Durchsuchungen?
Weilburg (dpa/lhe) - Ermittler haben am Morgen die Kreissparkasse in Weilburg durchsucht. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt erklärte, dass eines ihrer Verfahren Hintergrund der Maßnahmen sei. Weitere Auskünfte könnten derzeit nicht erteilt werden. Auch ein Polizeisprecher bestätigte lediglich die Durchsuchungsmaßnahmen, machte aber keine weiteren Angaben. Zuvor hatte hessenschau.de über das Thema berichtet. Bei der Kreissparkasse war zunächst keine Stellungnahme zu den Maßnahmen zu erhalten.