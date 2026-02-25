Versuchter Mord in Offenbach? Festnahme und Durchsuchungen

Offenbach (dpa/lhe) - Mehrere Monate nach einer mutmaßlichen Schussabgabe in Offenbach ist ein 33 Jahre alter Verdächtiger in seiner Wohnung in Hanau festgenommen worden. Die Fahnder vollstreckten einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen mitteilten.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Ermittlungen richten sich demnach gegen vier Männer im Alter von 22 bis 33 Jahren. Ihnen werde vorgeworfen, an der Tat vor rund vier Monaten beteiligt gewesen zu sein. Die drei weiteren Verdächtigen seien nach dem Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen worden.

«Stehen offenbar in einer Verbindung zueinander»

Im Oktober war es im Stadtteil Bürgel zu einem mutmaßlichen Schuss gekommen. «Ein damals 43-Jähriger wurde bei der Tat erheblich verletzt», hieß es. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse gingen die Ermittler davon aus, dass gezielt auf ihn geschossen worden sei. «Die beteiligten Personen stehen offenbar in einer Verbindung zueinander», schrieben die Ermittler.