Kriminalität

Versuchter Mord in Offenbach? Festnahme und Durchsuchungen

Vor rund vier Monaten wird ein Mann in Offenbach mutmaßlich angeschossen. Jetzt gibt es Durchsuchungen in einigen Städten - und einen Haftbefehl.

Die Ermittler durchsuchten mehrere Wohnungen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Offenbach (dpa/lhe) - Mehrere Monate nach einer mutmaßlichen Schussabgabe in Offenbach ist ein 33 Jahre alter Verdächtiger in seiner Wohnung in Hanau festgenommen worden. Die Fahnder vollstreckten einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen mitteilten.

Die Ermittlungen richten sich demnach gegen vier Männer im Alter von 22 bis 33 Jahren. Ihnen werde vorgeworfen, an der Tat vor rund vier Monaten beteiligt gewesen zu sein. Die drei weiteren Verdächtigen seien nach dem Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen worden.

«Stehen offenbar in einer Verbindung zueinander»

Im Oktober war es im Stadtteil Bürgel zu einem mutmaßlichen Schuss gekommen. «Ein damals 43-Jähriger wurde bei der Tat erheblich verletzt», hieß es. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse gingen die Ermittler davon aus, dass gezielt auf ihn geschossen worden sei. «Die beteiligten Personen stehen offenbar in einer Verbindung zueinander», schrieben die Ermittler.

Jetzt seien «in den frühen Morgenstunden fünf Wohnungen und zwei Geschäftsräume in Hanau, Frankfurt am Main, Rüsselsheim und Kelsterbach durchsucht» worden, hieß es. Dabei seien Beweismittel wie eine scharfe Schusswaffe, zwei Schlagringe und Mobiltelefone sichergestellt worden.

