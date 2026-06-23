Terrororganisation

Durchsuchungen bei mutmaßlichen IS-Mitgliedern

In mehreren Bundesländern durchsuchen Ermittler Wohnungen von Verdächtigen. Sie sollen zur Vernetzung und Geldbeschaffung für den IS nach Deutschland gekommen sein.

Bei den Durchsuchungen sind Beamte des Bundeskriminalamtes sowie Polizeikräfte der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Bei den Durchsuchungen sind Beamte des Bundeskriminalamtes sowie Polizeikräfte der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen im Einsatz. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS). Auf Anordnung des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs durchsuchen Beamte die Wohnungen von fünf Beschuldigten in Filderstadt (Baden-Württemberg), Potsdam (Brandenburg) und im Landkreis Limburg-Weilburg (Hessen), wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Gegen sie wird wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung ermittelt.

Außerdem besteht den Angaben nach der Verdacht, dass die Beschuldigten als Mitglieder des IS nach Deutschland eingereist sind, um sich in Deutschland und Europa mit weiteren Anhängern der Terrororganisation zu vernetzen und Geld zu beschaffen. Festnahmen gab es nicht. Die Durchsuchungen sollten helfen, die Verdachtsmomente zu klären, hieß es. 

Weitere Durchsuchungen

Zudem finden den Angaben zufolge Durchsuchungen bei elf weiteren Personen statt, die nicht als tatverdächtig gelten. Diese Einsätze betreffen Orte in Hof (Bayern), Berlin, Potsdam und Ostprignitz-Ruppin (Brandenburg), Limburg-Weilburg und den Wetteraukreis (Hessen), Dortmund (Nordrhein-Westfalen) sowie den Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein). 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei den Durchsuchungen sind Beamte des Bundeskriminalamtes sowie Polizeikräfte der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen im Einsatz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Durchsuchungen bei zehn Verdächtigen wegen Kinderpornografie
Ludwigsburg

Durchsuchungen bei zehn Verdächtigen wegen Kinderpornografie

Bei einer Aktion gegen die Missbrauchsdarstellungen durchsuchte die Polizei zehn Wohnungen im Landkreis Ludwigsburg. Hinweise kamen von Social-Media-Plattformen aus dem Ausland.

30.04.2026

650 Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen wegen Sozialbetrugs
Durchsuchungen

650 Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen wegen Sozialbetrugs

Mehr als 400.000 Euro Bargeld, Luxusautos und Motorräder: Hessische Behörden gehen gezielt gegen Betrug mit Sozialleistungen vor. Weitere Kontrollen sind bereits angekündigt.

26.02.2026

Mehr als 30 Beamte durchsuchen Wohnungen in Frankfurt
Kriminalität

Mehr als 30 Beamte durchsuchen Wohnungen in Frankfurt

Bei Durchsuchungen in Frankfurt sichern Ermittler Bargeld und Handys: Es geht um Steuerhinterziehung und Sozialleistungsbetrug in einem nach Angaben clanähnlichen Familienverband.

10.12.2025

Drogen und Waffen bei Durchsuchungen entdeckt
Eine Festnahme

Drogen und Waffen bei Durchsuchungen entdeckt

Im Kampf gegen den Drogenhandel durchsuchen Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden Wohnungen im Allgäu – und werden fündig.

06.02.2025

Drogen und Munition bei Durchsuchungen entdeckt
Erfolgreiche Durchsuchung

Drogen und Munition bei Durchsuchungen entdeckt

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchen Ermittler zwei Wohnungen. Sie werden fündig.

10.10.2024