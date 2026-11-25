Durchsuchungen in NRW und Hessen nach Schüssen in Duisburg
Knapp drei Monate nach einem Schusswechsel in Duisburg durchsucht die Polizei Wohnungen und Gewerbebetriebe in zwei Bundesländern. Die Ermittler stellen eine Schusswaffe sicher.
Duisburg (dpa) - Knapp drei Monate nach einem Schusswechsel in Duisburg-Hochfeld, bei der eine Person schwer verletzt wurde, hat die Polizei mehrere Wohnungen und Gewerbeobjekte in Nordrhein-Westfalen und Hessen durchsucht. Die Ermittler vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse für Privatanschriften in Duisburg, Herne und Mainhausen sowie für zwei Gewerbebetriebe in Duisburg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.
In der Wohnung eines 44-Jährigen in Herne stellten die Beamten eine Schusswaffe und Datenträger sicher. Gegen den Mann soll ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet werden. An den Durchsuchungen waren auch Spezialeinheiten beteiligt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.
Zudem geriet ein 34-Jähriger ins Visier der Ermittler. Er steht im Verdacht, an dem Schusswechsel beteiligt gewesen zu sein. Er war am 3. November im Zuge von Fahndungsmaßnahmen in einem anderen Ermittlungsverfahren festgenommen worden.
Bei dem Schusswechsel am 1. September war ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Gegen ihn war Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden. Nach Polizeiangaben waren mindestens der 34-Jährige und der 21-Jährige an dem Schusswechsel beteiligt. Die Ermittler prüften auch mögliche Bezüge ins Rocker- oder Clanmilieu. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie die Auswertung der sichergestellten Beweise dauern an.