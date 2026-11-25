Duisburg (dpa) - Knapp drei Monate nach einem Schusswechsel in Duisburg-Hochfeld, bei der eine Person schwer verletzt wurde, hat die Polizei mehrere Wohnungen und Gewerbeobjekte in Nordrhein-Westfalen und Hessen durchsucht. Die Ermittler vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse für Privatanschriften in Duisburg, Herne und Mainhausen sowie für zwei Gewerbebetriebe in Duisburg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

In der Wohnung eines 44-Jährigen in Herne stellten die Beamten eine Schusswaffe und Datenträger sicher. Gegen den Mann soll ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet werden. An den Durchsuchungen waren auch Spezialeinheiten beteiligt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Zudem geriet ein 34-Jähriger ins Visier der Ermittler. Er steht im Verdacht, an dem Schusswechsel beteiligt gewesen zu sein. Er war am 3. November im Zuge von Fahndungsmaßnahmen in einem anderen Ermittlungsverfahren festgenommen worden.

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