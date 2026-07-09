Durchsuchungen nach mutmaßlichem Bandenbetrug mit Luxusautos
Die Polizei durchsucht mehrere Objekte: Junge Verdächtige sollen mit angeblichen Miet-Deals Luxusautos erschlichen haben. Was steckt hinter dem Betrug mit teuren Wagen?
Stuttgart (dpa) - Eine Bande aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen soll sich mehrere Luxusautos ergaunert haben. Die Polizei durchsuchte deshalb drei Wohn- und Geschäftsräume in Stuttgart, drei im Großraum Stuttgart, ein weiteres Objekt in Baden-Württemberg sowie drei Objekte in Nordrhein-Westfalen. Die Verdächtigen im Alter von 23 bis 29 Jahren wurden festgenommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Beweise wurden sichergestellt und werden nun ausgewertet. Außerdem beschlagnahmte die Polizei drei Autos.
Die Verdächtigen ließen sich die Fahrzeuge von Dritten finanzieren und gaben an, diese weitervermieten zu wollen. Den Geschädigten versprachen sie eine Gewinnbeteiligung aus den Vermietungseinnahmen. Allerdings seien sie dieser Vereinbarung gar nicht oder nur in Teilen nachgekommen. Wie hoch der Schaden ist, wie viele Autos sie sich insgesamt ergaunert haben sollen und wie sie dabei genau vorgegangen sind, blieb zunächst unklar. Die Verdächtigen wurden nach den Maßnahmen am Mittwoch wieder auf freien Fuß gesetzt.