Durchsuchungen: Polizei geht gegen Rechtsextremismus vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zur Bekämpfung und Verfolgung rechter Straftaten haben Einsatzkräfte der Polizei zehn Wohnungen in Hessen durchsucht. Dabei seien am Dienstag und Mittwoch zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, darunter Mobiltelefone, Notebooks, PCs sowie mehrere Spring- und Survivalmesser. Das teilte das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) am Donnerstag mit. Betroffen waren eine 59-jährige Frau und zehn Männer im Alter zwischen 19 und 55 Jahren. Den Beschuldigten wird unter anderem Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Nach Angaben des HLKA wurde keiner von ihnen festgenommen.