DWD: Außergewöhnlich milder März in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Der März hat sich in diesem Jahr in Hessen nach Wetterdienstangaben «außergewöhnlich mild» gezeigt. Das Temperaturmittel betrug 7,3 Grad und lag damit deutlich über dem Mittelwert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 von 3,8 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach nach einer ersten Auswertung mitteilte. «Auch der Polarluftvorstoß mit heftigen Graupelgewittern in den ersten Tagen des kalendarischen Frühlings konnte das kaum dämpfen.» Den höchsten Wert in Hessen erreichte das nordhessische Eschwege am 27. März mit 20,3 Grad, wie ein DWD-Sprecher auf Anfrage sagte.